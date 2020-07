Actualidade

O Conselho das Comunidades Portuguesas (CCP) considera que houve "um avanço extraordinário" na Lei da Nacionalidade aprovada quinta-feira, mas lamenta não ter sido ouvido na discussão e quer saber quais os critérios de avaliação do conhecimento da língua portuguesa.

"Reconheço que houve um avanço extraordinário com esta nova Lei da Nacionalidade, pela simplificação que trouxe na aquisição da nacionalidade pelos netos, e também para os cônjuges de portugueses", afirmou, em declarações à Lusa por telefone, o presidente do Conselho Permanente (CP) do CCP, Flávio Martins.

Medidas que "têm maior impacto sobre os que vivem fora da Europa", salientou, porque os portugueses que vivem no espaço europeu, com livre circulação de pessoas, não terão tanta necessidade de obter a nacionalidade.