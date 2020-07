Covid-19

Portugal regista hoje mais sete mortes e 313 novos casos de infeção por covid-19 em relação a quinta-feira, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o boletim, desde o início da pandemia até hoje registam-se 49.692 casos de infeção confirmados e 1.712 mortes.

Lisboa e Vale do Tejo, onde há mais surtos ativos, soma hoje 25.110 casos, mais 253 infetados do que na véspera e seis do total de sete mortos desde quinta-feira.