Actualidade

O Governo angolano pediu um aumento de cerca de 740 milhões de dólares (637 milhões de euros) ao Fundo Monetário Internacional (FMI) no âmbito do programa de financiamento ampliado, noticia hoje a imprensa angolana.

Segundo um relatório do FMI citado pelo semanário Expansão, o executivo angolano solicitou este acrescento ao financiamento de 3.700 milhões de dólares (3.180 milhões de euros, ao câmbio atual) já acordado no programa de financiamento ampliado, assim como uma moratória no pagamento da dívida deste ano.

No relatório sobre a terceira avaliação ao cumprimento do programa, que será avaliado no próximo dia 30, o Expansão refere que o pedido "é justificado com o facto de o choque externo provocado pelo novo coronavírus e com a queda do petróleo" terem provocado "uma quebra substancial na receita" angolana, forçando o país a obter financiamentos adicionais face ao inicialmente projetado.