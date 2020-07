Covid-19

O Reino Unido registou 123 mortes da doença covid-19 nas últimas 24 horas, o dobro do dia anterior, e identificou 770 novos casos de infeção, de acordo com as autoridades de saúde britânicas.

Na terça-feira tinham sido registadas mais 53 mortes e 769 novos casos.

No total, desde o início da pandemia de covid-19 morreram 45.677 pessoas no Reino Unido entre os 297.914 casos de contágio verificados por teste, indicou a direção-geral de Saúde de Inglaterra (Public Health England).