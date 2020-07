Covid-19

Espanha registou 922 casos de pessoas infetadas com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, uma ligeira baixa em relação a quinta-feira, havendo ainda mais três mortes com a doença, segundo dados do Ministério da Saúde espanhol.

O relatório divulgado hoje com a situação epidemiológica atualizou o total de pessoas infetadas desde o início da pandemia para 272.421, dos quais 922 diagnosticados no último dia.

A comunidade autónoma de Aragão é a região com mais novos casos verificados nas últimas 24 horas (298), seguida da Catalunha (133), Madrid (107) e Navarra (93).