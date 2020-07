Actualidade

A entidade que investiga acidentes aéreos apela à comunidade de pilotos particulares para que adote "uma postura responsável" em voo e pede às autoridades que "atestem e validem" as declarações de conformidade de fabricantes e proprietários das aeronaves.

Os alertas constam do relatório final à investigação do acidente do ultraleve que caiu no Aeródromo de Leiria, em 09 de junho de 2019, que causou a morte aos dois ocupantes, a qual concluiu que o desastre se deveu a erro dos pilotos, que realizaram acrobacias com a aeronave ligeira, modelo Bristell.

O relatório do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF), a que a agência Lusa teve hoje acesso, refere ainda que a Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC), entidade de certificação, não detetou "as discrepâncias nas características físicas da aeronave acidentada, como a massa máxima à descolagem e envergadura, relativamente aos dados fornecidos para obtenção da autorização de voo".