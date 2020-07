Actualidade

A Procuradoria-Geral da República (PGR) de Angola mandou hoje apreender mais dois imóveis construídos com fundos públicos, uma escola e um centro de hemodiálise, ao qual está ligado o antigo ministro da Saúde José Van-Dúnem.

Os mandados de apreensão foram emitidos pelo Serviço Nacional de Recuperação de Ativos, no âmbito de processos de investigação patrimonial pelos crimes de peculato e usurpação de imóvel, indicam os documentos a que a Lusa teve acesso.

Em causa está uma unidade de hemodiálise edificada no recinto do Hospital Geral de Benguela, bem como os equipamentos que lhe estão adstritos, e o Instituto Médio Técnico Privado de Saúde, 3AY, localizado no bairro da Vidrul, município de Cacuaco, em Luanda.