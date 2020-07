Covid-19

O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) anunciou hoje a retoma de visitas a doentes internados nas suas unidades de saúde, mediante autorização prévia e com caráter excecional, após terem sido suspensas há quatro meses face à pandemia de covid-19.

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, o CHUC informa que "todos os serviços podem autorizar as visitas de caráter excecional, a qual deve ser solicitada pela família ao diretor do serviço/médico assistente (especialista responsável) ou enfermeiro gestor".

No comunicado, é referido que o conselho de administração do Centro Hospitalar suspendeu "temporariamente" as visitas a doentes internados em 12 de março, decisão inserida num conjunto de medidas tomadas "no sentido de reforçar a segurança de utentes, visitantes e profissionais, face ao período pandémico em curso".