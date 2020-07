Covid-19

Itália registou mais cinco mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, um dos valores mais baixos desde o início da pandemia, e confirmou 252 novos contágios, uma desaceleração face aos últimos dias, anunciou hoje o Ministério da Saúde italiano.

Com estes novos óbitos, o país totaliza 35.097 vítimas mortais desde o início da crise sanitária no país, em 21 de fevereiro, quando foi detetado o primeiro caso local da doença covid-19, indicaram as autoridades italianas.

As mesmas fontes destacaram igualmente que na região da Lombardia (norte), que continua a ser a zona do território italiano mais afetada, não foi verificado nenhum óbito associado à covid-19 nas últimas 24 horas.