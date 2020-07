Actualidade

A adjudicação da obra de prolongamento do quebra-mar do Porto de Leixões, em Matosinhos, está "prevista para o último trimestre" de 2020, revelou hoje a autoridade portuária, enquanto a tutela diz "não vislumbrar motivo" para bloquear o processo.

A nova data para a adjudicação da empreitada do prolongamento em 300 metros foi avançada à Lusa pela Administração dos Portos do Douro e Leixões (APDL), que lançou o concurso e, no início do ano, apontava a consignação para fevereiro.

Fonte oficial do Ministério das Infraestruturas e Habitação (MIH) disse hoje à Lusa que, "nesta fase do processo, tendo todo o concurso público tramitado sem desconformidades, e tendo sido feita uma aproximação às preocupações manifestadas pela Câmara de Matosinhos, não se vislumbram motivos que pudessem justificar uma não adjudicação", até porque isso podia perigar o acesso a fundos comunitários.