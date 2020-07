Covid-19

A pandemia do novo coronavírus, que provoca a doença covid-19, afetou especialmente os grupos mais desfavorecidos e mais pobres, e as gerações em idade ativa foram as que sofreram maior impacto da crise, indica o Barómetro Covid-19.

O "Barómetro Covid-19: Opinião Social - Conhecer, Decidir, Agir. Os Portugueses, a Covid-19 e as Respostas do Serviço Nacional de Saúde" é uma iniciativa da Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP-NOVA) e consiste num questionário 'online' que, desde março, monitoriza a perceção dos portugueses perante a pandemia.

Num balanço hoje divulgado, a ENSP-NOVA diz que dois meses após o início do confinamento se confirmavam desigualdades crescentes em saúde, com os mais desfavorecidos com maiores dificuldades em se protegerem.