Actualidade

A Pharol, antiga Portugal Telecom, atingiu 1,7 milhões de euros de prejuízos, face a 24,8 milhões de euros de lucros registados no período homólogo, de acordo com um comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"O resultado líquido da Pharol no primeiro semestre de 2020 foi negativo em 1,7 milhões de euros, justificado essencialmente pelos custos operacionais recorrentes de 1,4 milhões de euros", lê-se na mesma nota.

No mesmo comunicado, a Pharol contabiliza ainda como "outros custos líquidos" a coima da CMVM no valor de 250 mil euros.