Actualidade

O ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior disse hoje não compreender a aprovação do projeto de lei que suspende os prazos de caducidade dos contratos no ensino superior, admitindo aguardar pela promulgação do Presidente da República.

Em causa está um projeto de lei do partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN), aprovado na quinta-feira em plenário, numa votação final global que juntou os partidos da oposição (à exceção do CDS-PP e Iniciativa Liberal, que se abstiveram), contra o voto desfavorável do PS.