Incêndios

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) disse hoje que vai haver "tolerância zero" para a utilização de fogo nos próximos dias, devido ao risco elevado de incêndio, que mantém seis distritos em alerta laranja.

"Apelamos exatamente à população para tolerância zero ao uso do fogo e muito cuidado", disse o 2.º comandante nacional, André Fernandes, durante uma conferência de imprensa na sede da ANEPC, em Carnaxide, no concelho de Oeiras.

André Fernandes pediu também cautela em relação a tudo "aquilo que tem que ver com os trabalhos nas zonas rurais e florestais", uma vez que uma "boa parte dos incêndios" registados "nos últimos dias" foi provocada por "negligência" na utilização de maquinaria, como por exemplo agrícola, nestas áreas.