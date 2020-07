Covid-19

O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, reafirmou hoje que "abrir as escolas" no próximo ano letivo "é um imperativo", garantindo que "todas as condições de segurança" estão a ser criadas tendo em conta a pandemia de covid-19.

"As escolas são e serão efetivamente lugares seguros", disse Tiago Brandão Rodrigues, que falava aos jornalistas à margem de uma cerimónia de assinatura de protocolos com autarquias, em Vila Nova de Gaia, no âmbito do programa nacional de retirada do amianto das escolas, tendo sido questionado sobre críticas da Federação Nacional de Professores (Fenprof).

"Temos dialogado com as organizações que representam os diretores e os trabalhadores, professores, assistentes operacionais. Fizemos um trabalho muito próximo com as confederações de pais, com todos os parceiros e autarquias para podermos preparar o próximo ano letivo. A Fenprof fala todos os dias de manhã, tarde, noite e madrugada e não faria nada mais se me dedicasse a comentar essas declarações", disse o ministro da Educação.