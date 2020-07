Actualidade

A Polícia Judiciária fez hoje buscas no estádio do Desportivo das Aves e nas habitações de Wei Zhao e Estrela Costa, presidente da SAD e acionista da empresa gestora do lanterna-vermelha da I Liga de futebol.

Fonte dos nortenhos confirmou à agência Lusa que os agentes executaram a revista ao longo da manhã, sem especificar a razão da visita das autoridades, que surgiu no dia seguinte à rebocagem dos dois autocarros e ao arresto de outros bens que se encontravam nos escritórios da sociedade anónima localizados no recinto avense.

Apesar das advertências do agente de execução para que nada fosse levado dos gabinetes, Wei Zhao e Estrela Costa levantaram uma série de pastas e documentos e abandonaram o estádio em duas viaturas pessoais por volta das 13:00, sob olhar da Guarda Nacional Republicana e perante os protestos de quase meia centena de adeptos.