A Câmara de Vila Nova de Gaia apresentou resultados de análises à água do rio Douro nos areinhos de Oliveira do Douro, Avintes, Arnelas, Crestuma e Lever contrários aos anunciados hoje pelas freguesias de Avintes e Oliveira do Douro.

Em comunicado, a autarquia do distrito do Porto disse que "foi vinculada informação desatualizada nas páginas de Facebook das juntas de freguesia de Oliveira do Douro e de Avintes, entretanto divulgada na comunicação social, referentes aos valores de análises efetuadas nos areinhos fluviais de Vila Nova de Gaia, concretamente no areinho fluvial de Oliveira do Douro e Avintes".

As duas juntas de freguesias desaconselharam hoje a população a ir a banhos nos respetivos areinhos devido à concentração de E. Coli e enterococos.