Actualidade

O Santa Clara e o Vitória de Guimarães empataram hoje 2-2, na abertura da 34.ª e última jornada da I Liga portuguesa de futebol, num jogo entre duas equipas com a sua situação resolvida na competição.

Na Cidade do Futebol, em Oeiras, 'casa' da equipa açoriana desde a retoma do campeonato, o Santa Clara marcou por Thiago Santana, aos 35 minutos, e por Carlos Júnior, aos 43, de grande penalidade, mas o Vitória de Guimarães respondeu com tentos de Florent (45) e André André, aos 71, também de penálti.

Com este empate, o Santa Clara está em oitavo, com 43 pontos, a sua melhor pontuação de sempre na I Liga, enquanto a equipa vimaranense, que viu o técnico Ivo Vieira fazer o seu último jogo, termina a época no sétimo lugar, com 50 pontos.