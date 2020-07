Actualidade

Os futebolistas Weigl e Cervi voltam à lista de convocados do Benfica para o embate contra o Sporting, no sábado, na derradeira partida do campeonato, enquanto Taarabt e Grimaldo continuam no boletim clínico, anunciaram hoje as 'águias'.

O médio alemão Julian Weigl falhou o último compromisso dos 'encarnados' por acumulação de cartões amarelos, enquanto o extremo argentino Franco Cervi esteve indisponível por causa de um traumatismo no pé esquerdo.

Entre os 24 convocados pelo técnico Nélson Veríssimo para a 34.ª e última jornada da Liga portuguesa, destaque ainda para a inclusão do jovem defesa João Ferreira, com outro jovem, o médio Paulo Bernardo, a sair da lista de opções para o dérbi lisboeta.