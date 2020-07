Actualidade

O Santa Clara confirmou hoje que João Henriques fez frente ao Vitória de Guimarães o último jogo como treinador dos açorianos, pondo fim a uma ligação de dois anos entre o emblema de Ponta Delgada e o técnico.

Diogo Boa Alma, diretor desportivo do Santa Clara, revelou a saída do técnico do comando da equipa açoriana, de comum acordo entre ambas as partes.

"Este ponto conquistado hoje permite-nos alcançar um registo histórico de 43 pontos, que, aliado à manutenção, faz com que tenhamos alcançado todos os objetivos para esta época, com a terceira época seguida na I Liga, algo inédito. Posto isto, tivemos uma conversa em que mutuamente decidimos que seria o fim deste ciclo, que foi de sucesso e não podia ser melhor para o Santa Clara", disse o dirigente dos açorianos.