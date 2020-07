Ensino superior

Lisboa e Porto lideram no aumento do número de vagas disponíveis para o próximo ano letivo, segundo dados hoje divulgados, com o Porto a crescer nas engenharias e Lisboa nas competências digitais.

A Direção-Geral do Ensino Superior disponibilizou hoje dados relativos ao concurso nacional de acesso ao ensino superior público de 2020/2021, que aponta para um aumento global de 1% no número de vagas, com a Universidade do Porto e a Universidade Nova de Lisboa a registarem o maior crescimento em termos absolutos.

Segundo a lista de vagas, o Porto vai abrir, no total, 4.173 vagas, ganhando 142 novos lugares, a maioria dos quais na Faculdade de Engenharia, que vai poder receber no próximo ano mais 110 alunos, em comparação com o ano anterior.