Actualidade

A empresa petrolífera estatal colombiana Ecopetrol denunciou na sexta-feira um ataque com explosivos a uma das suas plataformas, numa zona rural do distrito de Arauca, na fronteira com a Venezuela.

"Rejeitamos categoricamente o ataque terrorista contra a plataforma petrolífera Cosecha C [...]. Grupos fora de lei entraram e ativaram explosivos contra a infraestrutura", escreveu a empresa nas redes sociais.

A Ecopetrol publicou uma imagem e um vídeo mostrando a plataforma em chamas.