Covid-19

O México ultrapassou o Peru e converteu-se no sexto país do mundo com mais casos de covid-19, depois de nas últimas 24 horas ter identificado 7.573 infeções, elevando o total para 378.285, segundo dados oficiais.

Com os 7.573 novos casos registados em apenas um dia, o México ultrapassou o Peru (que contabilizava 371.096 infeções no mais recente balanço), ficando apenas atrás dos Estados Unidos, Brasil, Índia, Rússia e África do Sul.

Nas últimas 24 horas, as autoridades mexicanas contabilizaram ainda 737 mortes provocadas pelo novo coronavírus, elevando o total de óbitos para 42.645.