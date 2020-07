Covid-19

O Vietname confirmou hoje o primeiro caso de infeção local com covid-19 nos últimos 99 dias, colocando em quarentena pelo menos 50 pessoas que tiveram contacto com o doente, residente em Danang, no centro do país.

O Ministério da Saúde vietnamita informou que o doente, de 57 anos, sofreu os primeiros sintomas de pneumonia em 17 de julho.

Os testes realizados confirmaram que estava infetado com o novo coronavírus, tornando-se no 416.º caso registado no país.