Covid-19

A Comissão Europeia estima que a reabertura total das fronteiras externas da União Europeia (UE) aos países terceiros "demore algum tempo", não esperando que isso aconteça ainda este ano, e aconselha os Estados-membros a não tomarem decisões unilaterais.

"Isso pode demorar algum tempo", declarou a comissária europeia para os Assuntos Internos, Ylva Johansson, em entrevista à agência Lusa, em Bruxelas.

Depois de a UE ter encerrado, a 17 de março, as suas fronteiras externas a todas as viagens "não indispensáveis", no quadro dos esforços para conter a propagação da covid-19, a comissária europeia responsável por esta tutela disse "não acreditar" que haja uma reabertura integral ainda este ano, escusando-se também a prever se isso acontecerá nos primeiros meses de 2021.