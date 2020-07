Incêndios

Um total de 279 militares da Marinha e do Exército vão estar entre hoje e segunda-feira no terreno para vigiar as zonas florestais e prevenir o risco de fogos rurais, anunciou o Estado-Maior General das Forças Armadas (EMGFA).

Segundo comunicado do EMGFA, aos 108 militares que já se encontravam em funções em grande parte do território nacional vão juntar-se mais 171, divididos em 19 patrulhas, cinco da Marinha e 14 do Exército.

As ações de patrulhamento dissuasor e vigilância vão centrar-se nos distritos de Aveiro, Beja, Braga, Bragança, Faro, Leiria, Lisboa, Porto, Santarém, Setúbal, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu.