Actualidade

Protestos anti-governamentais de grande dimensão abalaram hoje a região russa de Khabarovsk, no extremo oriente, depois da detenção de um governador popular e da substituição esta semana por um homem nomeado pelo Kremlin que nunca viveu na região.

Residentes de Khabarovsk, perto da fronteira com a China, saíram à rua em massa desde a detenção a 09 de julho do governador regional Sergei Fourgal, acusado de homicídio e demitido do cargo na segunda-feira.

Os protestos estão entre as maiores manifestações anti-governamentais na Rússia e o Kremlin disse esta semana que foram alimentados por ativistas da oposição de fora da região.