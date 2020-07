Incêndios

Mais de 80 concelhos do interior Norte, do Centro, Alentejo e do Algarve estão hoje em risco máximo de incêndio e quase todo o restante território de Portugal continental está em risco muito elevado e elevado.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), em risco máximo estão 84 municípios dos distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Leiria, Portalegre, Santarém e Faro.

Em risco muito elevado e elevado de incêndio está quase todo o restante território de Portugal continental, à exceção de 22 municípios nos distritos de Braga (Esposende), Porto (Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Maia, Matosinhos, Porto e Vila Nova de Gaia), Aveiro (Espinho, Ovar, São João da Madeira, Murtosa, Estarreja, Aveiro, Ílhavo e Oliveira do Bairro), Coimbra (Montemor-o-Velho), Leiria (Nazaré, Óbidos, Peniche e Bombarral), Lisboa (Lourinhã) e Setúbal (Sines).