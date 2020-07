Almaraz

O presidente da Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa, Luís Pereira, manifestou hoje surpresa pela "falta de reação enérgica" das autoridades portuguesas no processo de renovação das licenças de exploração da central nuclear espanhola de Almaraz.

"Não me surpreende que as licenças tenham sido renovadas, tendo em conta o histórico. O que me surpreende é a falta de reação enérgica das autoridades portuguesas com competências nestas áreas", disse à Lusa Luís Pereira, que é também presidente da Câmara de Vila Velha de Ródão.

Madrid renovou hoje a licença de exploração para os Grupos I e II da central de Almaraz em Cáceres, a última antes do início do encerramento da central nuclear espanhola situada a cerca de 100 quilómetros da fronteira portuguesa.