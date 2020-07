Covid-19

A Itália registou cinco mortes com covid-19, nas últimas 24 horas, o mesmo aumento registado na sexta-feira, confirmando 274 novos contágios, num valor consonante com a média dos últimos dias, disseram as autoridades sanitárias italianas.

No total, em Itália foram infetadas com o novo coronavírus 245.864 pessoas, desde que foi detetado o primeiro caso, em 21 de fevereiro

O aumento de 274 novos contágios é um pouco maior do que o dia anterior (252), mas permanece dentro dos valores das últimas semanas, o que indica que Itália se encontra numa fase estacionária da pandemia.