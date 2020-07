Actualidade

Lisboa, 25 jul 2020 - A Mystic Invest, holding que detém a Douro Azul, teve um primeiro semestre "melhor que a desgraça prevista", esperando agora faturar 90 milhões de euros este ano, mas um terço do orçamentado antes da pandemia, afirma Mário Ferreira.

O empresário, que falava no âmbito da retoma dos cruzeiros no Douro, explica que na 'holding' que gere o turismo de cruzeiros estavam preparados para duas situações: o 'cenário zero', que representaria faturação zero até ao final do ano, e o cenário '15 de julho', nas quais existiam várias variáveis, entre as quais, retomar a atividade nesta altura, mas com taxas de ocupações inferiores.

Neste último cenário, a Mystic continuaria "a ter prejuízos, mas já atenuados", refere Mário Ferreira. Passado que está o primeiro semestre do ano, o responsável diz que este período "correu melhor do que a desgraça prevista".