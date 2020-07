Actualidade

Milhares de israelitas manifestaram-se hoje novamente contra o seu primeiro-ministro pela forma como Benjamin Netanyahu lidou com a pandemia, com manifestações em várias cidades do país e frente à sua residência oficial, em Jerusalém.

Os protestos, que decorrem há várias semanas, começaram pelo que os críticos do governo apontam como falhanço na gestão da pandemia da covid-19, depois de Israel ter inicialmente debelado o contágio pelo novo coronavírus.

"Bibi, vai-te embora", lia-se num dos cartazes, referindo-se à alcunha de Benjamin Netanyahu, que enfrenta ainda acusações de corrupção na justiça, enquanto outro manifestante em Jerusalém empunhava um cartaz onde se lia "toda a gente pode ver que o rei vai nu".