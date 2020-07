Incêndios

Um bombeiro da corporação de Proença-a-Nova, de 21 anos, estava desaparecido sábado à noite na sequência de um acidente que provocou também três feridos ligeiros e um grave, enquanto combatiam o incêndio que lavra em Oleiros, Castelo Branco.

No local, em Perna do Galego, concelho da Sertã, encontram-se equipas de busca e salvamento para encontrar o bombeiro desaparecido, segundo informou, cerca das 23:à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco.

O presidente da Câmara Municipal de Proença-a-Nova, João Lobo, explica que os cinco bombeiros se encontravam no combate às chamas e a viatura em que seguiam, quando se deslocavam de um ponto para o outro, capotou.