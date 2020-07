Incêndios

Cerca de 624 operacionais continuam a combater o incêndio que começou no sábado em Oleiros, Proença-a-Nova, e se alastrou aos concelhos vizinhos, estando os bombeiros a proteger povoações, disse à Lusa o comando distrital.

"Algumas povoações na linha do incêndio estão a ser protegidas pelas equipas que estão no terreno", disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco, frisando que, enquanto o incêndio não estiver dominado, "há sempre risco" para as localidades, sobretudo as mais próximas do mato.

"Risco há sempre, porque enquanto o incêndio está ativo, continua em progressão. Até estar dominado, todas as aldeias que estejam na linha do incêndio vão ter de ser protegidas, porque são sempre aldeias em risco", precisou a mesma fonte, indicando que naquele caso estarão, por exemplo, as localidades de Figueiredo e Carvalhal.