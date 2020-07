Moçambique/Ataques

Três jovens de mochila e crachá atravessam o centro de acomodação de deslocados de violência armada instalado nos terrenos da escola 3 de Fevereiro em Metuge, Cabo Delgado, norte de Moçambique.

Entre tendas repletas de gente, sorriem com os olhos, porque as máscaras são o novo normal na era covid-19, sentam-se no chão ao lado das tendas e conversam com as mães rodeadas de filhos.

São uma equipa da organização não-governamental (ONG) Save the Children que em conjunto com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) mantém um programa de proteção das crianças - que representam metade dos 250.000 deslocados na província.