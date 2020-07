Actualidade

A polícia usou no sábado gás pimenta contra manifestantes em Seattle, nos Estados Unidos (EUA), numa noite marcada também por confrontos em Portland, durante novos protestos contra o racismo.

Segundo a agência de notícias France-Presse (AFP), em Seattle, no estado de Washington, a noite de sábado foi particularmente agitada, com a Polícia a responder com gás pimenta a uma tentativa dos manifestantes de atear fogo a um centro de detenção juvenil.

Alguns dos manifestantes tentaram proteger-se do gás pimenta com guarda-chuvas, segundo um repórter da AFP no local, que também testemunhou detonações.