Covid-19

O México registou 729 mortos e 6.751 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 43.374 óbitos e 385.036 infeções desde o início da epidemia, indicou o Ministério da Saúde mexicano.

Há ainda 93.433 casos suspeitos à espera de resultados clínicos, de acordo com as autoridades mexicanas.

A Cidade do México e os estados do México, Tabasco, Veracruz e Puebla são as zonas com mais infeções registadas desde o início da pandemia, em fevereiro, representando em conjunto 45 % de todos os contágios no país.