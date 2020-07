Covid-19

As autoridades do estado australiano de Victoria contabilizaram dez mortos por covid-19 nas últimas 24 horas, um novo recorde diário desde o início do surto na capital regional, Melbourne, foi hoje anunciado.

Entre os dez óbitos conta-se um homem na casa dos 40, a vítima mais jovem na Austrália desde o início da pandemia, segundo as autoridades australianas.

Além disso, nas últimas 24 horas foram ainda diagnosticados 459 novos casos.