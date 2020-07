Actualidade

A Comissão Europeia admite recorrer a "todos os instrumentos" à sua disposição, incluindo avançar para tribunal, para obrigar a Hungria e a Polónia a cumprir os princípios democráticos, insistindo também na condicionalidade relativa aos fundos comunitários.

"Tentamos, primeiro que tudo, usar todos os instrumentos à nossa disposição [...] e relativamente a estes dois países estamos disponíveis para avançar para tribunal se for necessário, aplicando processos de infração", afirmou em entrevista à agência Lusa, em Bruxelas, o comissário europeu da Justiça, Didier Reynders.

Com os dois países na 'mira' de Bruxelas há vários anos por alegadas violações dos princípios democráticos, o responsável frisou que o executivo comunitário tem estado, ainda assim, a centrar-se no "diálogo político com os Estados-membros para tentar ter uma melhor abordagem relativamente [ao cumprimento do] Estado de direito".