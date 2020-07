Almaraz

O Movimento Ibérico Antinuclear (MIA) admitiu hoje apresentar uma queixa na Comissão Europeia caso o governo espanhol mantenha o funcionamento da Central Nuclear de Almaraz e não realize uma Avaliação de Impacte Ambiental Transfronteiriça.

O MIA, que congrega organizações ambientalistas e instituições portuguesas e espanholas, garante em comunicado que caso Madrid opte "por ignorar toda a participação e as expectativas legítimas dos cidadãos de ambos os lados da fronteira", e não realize uma Avaliação de Impacte Ambiental Transfronteiriça para legitimar a eventual continuação em funcionamento da Central Nuclear após 2020, irá "avançar com uma queixa formal à Comissão Europeia, por incumprimento de diversas diretivas e convenções internacionais".

"No sentido de acautelar a segurança do ambiente e das populações de ambos os lados da fronteira, o MIA entregou recentemente uma carta ao Governo espanhol, dando conta de todos os problemas e riscos de segurança que a Central Nuclear de Almaraz apresenta, da falta de participação e de debate sobre a extensão do seu funcionamento e da sua total oposição ao prolongamento do funcionamento da Central Nuclear de Almaraz até 2028", refere a comissão coordenadora do MIA.