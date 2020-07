Actualidade

O Bloco de Esquerda (BE) de Loures defendeu hoje justiça no caso da morte de Bruno Candé Marques, que foi baleado no sábado em Moscavide, exigindo que todos os pormenores e motivações do crime sejam devidamente apurados.

"O assassinato de Bruno Candé Marques choca-nos profundamente e obriga-nos a todos, enquanto sociedade, a refletir sobre como foi possível acontecer em plena luz do dia no centro de Moscavide", no concelho de Loures, distrito de Lisboa, avançou a concelhia do BE, endereçando condolências à família e amigos.

À margem de uma conferência de imprensa na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em Carnaxide, concelho de Oeiras, distrito de Lisboa, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, foi hoje questionado sobre a abertura de um inquérito sobre este crime, ao que respondeu que a Polícia de Segurança Pública (PSP) "deteve, de imediato, o alegado responsável" pelo crime de homicídio.