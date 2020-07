Incêndios

Seis incêndios florestais estavam em curso no final da tarde de hoje, mobilizando um total de 1.177 operacionais, 377 viaturas e um meio aéreo, a grande maioria no distrito do Castelo Branco, segundo o 'site' da Proteção Civil.

A página da internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) indica que o distrito com mais meios é o de Castelo Branco, onde lavra um incêndio florestal desde as 15:31 de sábado, no concelho de Oleiros, que está a ser combatido 915 operacionais, 287 viaturas e três meios aéreos.

No mesmo distrito, registam-se outros fogos, mas já em conclusão, nos concelhos da Sertã, Idanha-a-Nova e Fundão, com menos de uma dezena de operacionais.