Actualidade

O Portimonense juntou-se hoje ao Desportivo das Aves na despromoção, apesar de ter batido em casa o lanterna-vermelha (2-0), na 34.ª e última jornada da I Liga portuguesa de futebol, que salvou Tondela e Vitória de Setúbal.

A formação algarvia, vencedora com tentos Wyllian (62 minutos) e Dener (89), ficou no 17.º lugar, com 33 pontos, contra 34 da equipa sadina (16.ª), vencedora por 2-0 na receção ao Belenenses SAD, e 36 do Tondela (16.º), que ganhou 2-1 fora ao Moreirense.

O conjunto sadino ganhou com tentos de Jubal (31 minutos) e Pirri(90+4), enquanto, em Moreira de Cónegos, João Pedro (45) e Pepelu (90) marcaram de penálti para os forasteiros e João Aurélio (70) faturou para o Moreirense, oitavo classificado.