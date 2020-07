Covid-19

O governo de Marrocos proibiu hoje as deslocações de e para algumas das principais cidades de país, incluindo Casablanca, Marraqueche, Fez, Tânger e Tetuan - por causa do aumento de casos de covid-19.

Num comunicado oficial divulgado hoje, a capital marroquina, Rabat, é a única grande cidade que escapa às novas restrições, que não têm prazo para terminar, motivadas por um número recorde de novos casos diários registado no sábado (811), que hoje baixou para 633.

Mais de metade dos novos casos verificaram-se nas cidades de Tânger, Fez e Berrechid, cidade do norte do país onde no sábado foi detetado um surto de covid-19 numa fábrica de cabos elétricos, com centenas de pessoas contagiadas.