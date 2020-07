Actualidade

Manifestantes pró-justiça racial incendiaram hoje um tribunal e vandalizaram uma esquadra da polícia em Oakland, anunciaram hoje as autoridades daquela cidade do estado norte-americano da Califórnia.

Cerca de 700 pessoas concentraram-se num protesto que começou por ser pacífico na noite de sábado, mas alguns dos manifestantes separaram-se do grupo principal e começaram a partir janelas, pintaram paredes com latas de tinta e apontaram ponteiros 'laser' aos olhos de agentes da polícia, afirmou o porta-voz da polícia da Oakland, Johnna Watson.

Vários fogos postos deflagraram na baixa da cidade, incluindo um no Tribunal Superior de Alameda, que foi rapidamente controlado. Os manifestantes lançaram pedras, balões de tinta e garrafas cheias de água congelada para partir as janelas do tribunal, edifícios federais e uma esquadra numa noite violenta que contrastou com os protestos pacíficos que se têm verificado naquela cidade nas últimas semanas, acrescentou.