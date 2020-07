Actualidade

Cristiano Ronaldo confessou-se hoje "felicíssimo" pelo segundo título consecutivo de campeão italiano de futebol conquistado ao serviço da Juventus, dedicando a vitória especialmente àqueles que "sofreram e estão a sofrer" com a pandemia de covid-19.

"Estou felicíssimo pelo segundo 'scudetto' consecutivo e por continuar a construir a história deste grande e esplêndido clube. Este título é dedicado a todos os adeptos da 'Juve', em particular àqueles que sofreram e estão a sofrer com a pandemia que nos apanhou a todos de surpresa e virou o mundo do avesso", pode ler-se numa publicação do internacional português na sua conta na rede social Instagram.

Numa mensagem escrita em italiano, a ilustrar uma foto com os seus companheiros da 'Juve', Ronaldo admite que vencer a Liga italiana "não foi fácil".