Actualidade

A população da região timorense de Memo, uma das zonas mais pobres próxima da fronteira com a Indonésia, tem a funcionar a partir de hoje uma nova clínica dedicada à saúde maternoinfantil, apoiada por Portugal e Timor-Leste.

A clínica, que começou a ser projetada em 2014, foi inaugurada no fim de semana pelo ex-Presidente Xanana Gusmão, pelo bispo de Maliana, Norberto de Amaral, pela diretora-geral dos serviços de saúde, Odete Viegas, e pelo embaixador de Portugal em Díli, José Pedro Machado Vieira.

O projeto é da Fundação das Irmãs Reparadoras de Nossa Senhora de Fátima, instituição ligada à congregação portuguesa com o mesmo nome e com sede em Fátima, que se implantou no distrito de Bobonaro, a sudoeste de Díli, em 2011.