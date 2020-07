Actualidade

O Vietname adiou a realização do maior fórum de segurança da Ásia, que inclui a Coreia do Norte, e uma reunião anual de ministros dos Negócios Estrangeiros do Sudeste Asiático para setembro, devido à pandemia.

Dois diplomatas do Sudeste Asiático disseram hoje que o Vietname, que lidera a Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASAEN, na sigla em inglês) este ano, espera realizar reuniões presenciais em meados de setembro, em vez de as fazer 'online' devido a restrições de viagens, uma das hipóteses para responder ao que estava programado para o final desta semana.

O bloco de dez países abriga o Fórum Regional da ASEAN, que reúne seus principais diplomatas com homólogos dos Estados Unidos, China, Japão, Rússia, Índia, as duas Coreias e outros países da Ásia-Pacífico para discutir a desnuclearização da Península Coreana e problemas de segurança em outros países.