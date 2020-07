Actualidade

O ministro do Petróleo e Minerais timorense nomeou três novos membros do Conselho de Administração da petrolífera nacional, a Timor Gap, no quadro da reestruturação da empresa para "dar nova dinâmica na política do setor".

Os despachos de nomeação foram assinados pelo ministro Victor Soares a 17 de julho, mas só foram publicados na semana passada no Jornal da República.

As nomeações ocorrem dias depois do Governo ter alterado a liderança da petrolífera, com a exoneração do primeiro presidente da Timor Gap, Francisco Monteiro, e a tomada de posse do novo presidente, António José Loiola de Sousa.