Os lucros das principais empresas industriais da China caíram 12,8%, no primeiro semestre de 2020, refletindo o impacto da pandemia do novo coronavírus, informou hoje o Gabinete Nacional de Estatísticas (GNE) chinês.

Segundo o GNE, os lucros no período entre janeiro e junho fixaram-se em 2,51 biliões de yuan (306.767 milhões de euros).

A queda nos lucros da indústria na China agravou-se, depois de ter recuado 6,3%, em dezembro, antes do início do surto do novo coronavírus. Em 2019, comparativamente ao ano anterior, os lucros da indústria chinesa desceram 3,3%, na sequência de uma prolongada guerra comercial com os Estados Unidos.